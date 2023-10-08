مشيدًا بصمود الفلسطينين.. برلماني يطالب المجتمع الدولي بوقف الجرائم الإسرائيلية
كتب- نشأت علي:
طالب النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، من المجتمع الدولي بصفة عامة ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الإسراع في دعم جهود مصر المكثفة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحيلولة دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأكد البرلماني، على ضرورة تقديم جميع أنواع والدعم للشعب الفلسطيني موجهًا التحية والتقدير لفلسطين على مواقفهم البطولية وصمودهم ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي أسعدت المصريين وكل شرفاء العالم الحر وتأتي ردًا على جرائم إسرائيل التي ترتكبها يوميًا بالأراضي المحتلة.
وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالإحتلال.
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