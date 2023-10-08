غطاء سحابي وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل الساعات المقبلة
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كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
وأضافت الهيئة أنه يصاحبها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق بداية من شمال سيناء حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
وقالت الهيئة، إن طقس غدا الاثنين، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وأكدت الهيئة أنه يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
وأكدت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار على القاهرة الكبرى بنسبة 20%، وتصل لـ40% على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.
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