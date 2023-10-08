أمطار على القاهرة وأغلب الأنحاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وأكدت الهيئة أنه يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
وأكدت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار على القاهرة الكبرى بنسبة 20%، وتصل لـ40% على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.
وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
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