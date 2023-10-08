وكيل "اقتصادية النواب" يطالب المجتمع الدولي بالوقف الفوري للاعتداءات الاسرائيلية
كتب- سامح سيد:
أدان الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشدة الاعتداءات الإجرامية والخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا المجتمع الدولي سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات.
وأشاد البرلماني، بالتحركات العاجلة والمكثفة التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف تدهور الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية والتوصل إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية.
وأعلن تضامنه الكامل مع حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية مطالبا السلطات والشعوب العربية وكل الشعوب والحكومات من أصحاب الضمائر الحية بالتعاون والتدخل لحماية الشعب الفلسطيني الباسل والأعزل من انتقام آلة الغطرسة العسكرية الإسرائيلية.
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