طوفان الأقصى.. مصر للطيران: تعليق الرحلات المتجهة إلى إسرائيل
كتب- محمد عبيد:
قررت شركة مصر للطيران، إيقاف جميع رحلاتها إلى مطار بن جوريون بإسرائيل، وذلك نتيجة العمليات العسكرية الدائرة بين السلطات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية "طوفان الأقصى".
وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، إن الشركة تلقت إعلان طيارين من السلطات الإسرائيلية بتعليق الرحلات الجوية القادمة إلى مطار بون جوريون بسبب العمليات العسكرية الواسعة الدائرة هناك، وهو إعلان تم تعميمه لجميع شركات الطيران.
واضافت المصادر، أنه تم تعليق الرحلات لأجل غير مسمى لحين اتخاذ قرار بعودة تشغيلها إلى هناك بعد استقرار الأوضاع.
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