حدث في 8 ساعات| السيسي وملك الأردن يبحثان وقف التصعيد في غزة.. والانتهاء من تنفيذ محطة قطارات الصعيد

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي والملك عبد الله يبحثان وقف التصعيد في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التشاور بشأن جهود وقف التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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توجيه من وزير الصحة بشأن المرضى في مستشفيات الغربية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، مستشفيات رمد المحلة، وحميات المحلة، وكبد المحلة، وطنطا العام، وأورام طنطا الجديد، لمتابعة سير العمل بعد أعمال التطوير.

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الطقس حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية والحرارة المتوقعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن من المتوقع استمرار الأجواء الخريفية على مدار الأسبوع الحالي.

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تربط مناطق الإنتاج بالموانئ.. خريطة 7 ممرات لوجستية تنفذها مصر

تعمل وزارة النقل على إنشاء ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية.

كما تستهدف هذه الممرات اللوجستية ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل - قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه المسارات.

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مصدر لمصراوي: الانتهاء من تنفيذ محطة قطارات الصعيد بنسبة100%

أكد مصدر مطلع من العاملين بمحطة سكك حديد صعيد مصر ببشتيل، الانتهاء من أعمال تنفيذ المحطة بنسبة 100%.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد، إن وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية تسلمت جميع غرف التذاكر، وتم فرشها بالكامل.

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رابط إلكتروني.. خطوات التحويل من مدينة لأخرى في إعلانات سكن كل المصريين السابقة

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في فتح باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات خلال الفترة من الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 إلى الثلاثاء 24 أكتوبر 2023.

ويكون ذلك للمواطنين منخفضى الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والذين تنطبق عليهم الشروط ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يقوموا بالتحويل مسبقًا، ولم يسبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالإعلان المتقدم عليه.

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