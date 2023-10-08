وفاة مرشد سياحي مصري في حادث الوفد الإسرائيلي
كتب- محمد أبو بكر:
نعت نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر، المرشد السياحي سيد كامل، الذي استشهد في الحادث الأليم أثناء عمله اليوم.
وقالت النقابة، في بيان، قبل قليل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": رحم الله الزميل و خالص العزاء للأهل والمرشدين السياحيين في فقيدهم.
وتُوفي مرشد سياحي مصري كان مرافقا للوفد الإسرائيلي الذي لقي 2 منه مصرعهم صباح اليوم في حادث منطقة عمود السواري.
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