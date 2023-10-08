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BBC

وفاة مرشد سياحي مصري في حادث الوفد الإسرائيلي

04:01 م الأحد 08 أكتوبر 2023

وفاة مرشد سياحي مصري

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كتب- محمد أبو بكر:

نعت نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر، المرشد السياحي سيد كامل، الذي استشهد في الحادث الأليم أثناء عمله اليوم.

وقالت النقابة، في بيان، قبل قليل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": رحم الله الزميل و خالص العزاء للأهل والمرشدين السياحيين في فقيدهم.

وتُوفي مرشد سياحي مصري كان مرافقا للوفد الإسرائيلي الذي لقي 2 منه مصرعهم صباح اليوم في حادث منطقة عمود السواري.

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