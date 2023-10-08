الطقس حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية والحرارة المتوقعة

قبول 100 طالب.. مبادرة ابدأ تنظم يومًا تعريفيًّا لأولياء الأمور

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدًا من حزب حماة الوطن

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن من المتوقع استمرار الأجواء الخريفية على مدار الأسبوع الحالي.

وأضافت منار غانم، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أن البلاد تستمر في التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس على مدار اليوم.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ذلك يساعد على على الإحساس بالأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها الطبيعية في هذه الفترة من العام.

وتابعت أن من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى نهارا على مدار الأسبوع الحالي على القاهرة الكبرى بين 29 و31 درجة مئوية.