حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدًا من حزب حماة الوطن

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كتب- محمد نصار:

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من حزب حماة الوطن برئاسة النائب طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن.

وكان في استقبال الوفد، المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمستشار القانوني للحملة.

وفي إطار اللقاء تم إلقاء التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة وتقديرًا لدور الحزب في المشاركة السياسية مع الحملة.

وخلال اللقاء تم تأكيد مبدأ التشاركية بين الأحزاب في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرين إلى إقامة الفعاليات والدعاية الانتخابية في المحافظات في إطار ما حدده القانون.

ومن جانبه، شدد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، على ضرورة العمل على توعية الشباب ورفع مستوى الوعي لديهم وأن الحملة تفتح الباب لكل الأفكار النوعية والمتطورة، حيث أن الحملة تعمل بشكل غير نمطي وتعمل أيضًا على المشاركة المجتمعية لكل أطياف المجتمع المصري لاستعادة اصطفاف 30 يونيو.

وأضاف "فوزي" أن الحملة تشكيلها يعتمد على كل القوى السياسية والحزبية والشعبية المؤيدة، مؤكدًا أن هذه القوى عامل أساسي وفعّال في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية بالاستحقاق الانتخابي، وهو ما حرص على تأكيده المرشح عبد الفتاح السيسي بأن تشهد العملية الانتخابية حالة زخم تولد حياة سياسية مفعمة بالحيوية.

ومن جانبهم، أكد قيادات حزب حماة وطن، دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي مع الاستعداد الكامل لاستقبال مطالب المواطنين من كل المحافظات والتنسيق مع الحملة، فضلا عن إقامة الفعاليات المتنوعة.



وأشار وفد "حماة وطن" إلى أن الحزب عقيدته هي الإيمان بالوطن والقيادة، حيث أن لديهم أفكارًا دعائية توعوية ومؤتمرات قاموا بتنفيذها على أرض الواقع استهدفت المحافظات المختلفة، وتحولت إلى حب ودعم للمرشح، لافتين إلى ضرورة عمل مؤتمرات في المحافظات الحدودية، وعرض الإنجازات بشكل مستمر لتوعية المواطنين.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما التقط الحضور صورة تذكارية جماعية بينهم.