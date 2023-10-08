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"الطبي للقوات المسلحة" بالمعادي يستضيف خبيرا عالميا بأمراض الجهاز الهضمي

02:25 م الأحد 08 أكتوبر 2023

مصابي القوات المسلحة بالمجمع الطبي في المعادي​

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كتب- محمد سامي:

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور محمد عثمان (أمريكي الجنسية) أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والمناظير واستشاري مناظير القنوات المرارية والبنكرياس ومنظار الموجات فوق الصوتية واستئصال أورام الجهاز الهضمي بالمنظار وشق عضلة الفؤاد بالمنظار بجامعة "بايلور" بتكساس في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وتستقبل اللجان التحضيرية حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يوميا، عدا يومي الخميس والجمعة.

وللاستعلام على رقم تليفون: 01200202095.

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المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي أمراض الجهاز الهضمي خبير أمراض الجهاز الهضمي

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