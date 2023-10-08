الطائفة الإنجيلية: نقف خلف الدولة وموقفها الأصيل في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني

القاهرة- أ ش أ:

أكدت الطائفة الإنجيلية في مصر برئاسة الدكتور القس إندريه زكي أنها نقف خلف الدولة المصرية، وموقفها الأصيل في الحفاظ على الأرواح وعلى حقوق الشعب الفلسطيني ، وأنها تثمن الدور المحوري المصري في التدخل والتفاعل مع الأزمة .

وأعربت الطائفة الإنجيلية في مصر - في بيان لها - إدانتها لكافة أشكال العنف والصراع المسلح بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما تسبب في اعتداءات على عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

وأكدت الطائفة الإنجيلية أنها تدعو الجميع إلى الاستماع لصوت العقل والحكمة في التعامل مع كافة الأطراف، ونؤمن بأن الله قادر على تهدئة العاصفة، ونصلي من أجل أن يُحل اللهُ السلامَ والطمأنينة والهدوء على جميع دول العالم .