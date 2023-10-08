رئيس الوفد يلتقي الأمين العام لمجلس النواب لاستلام تزكيات النواب

كتب - سامح سيد:

التقى المرشح الرئاسي المحتمل، د. عبد السند يمامة، الأمين العام لمجلس النواب، أحمد مناع قبل قليل.

وتوجه يمامة لمجلس النواب لاستلام تزكيات أعضاء مجلس النواب لترشيحه للانتخابات الرئاسية.

وحصل يمامة على ٢٤ تزكية من أعضاء مجلس النواب عن حزب الوفد.

وأكد مصدر في مجلس النواب عدم توقيع تزكيات لصالح جميلة إسماعيل التي أكدت أنها تتواصل مع النائبات للحصول على تزكيات لخوض الانتخابات الرئاسية.

قرر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، التقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، الإثنين؛ الساعة ١٢ ظهرًا .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.