إعلان

BBC

رئيس الوفد يلتقي الأمين العام لمجلس النواب لاستلام تزكيات النواب

01:47 م الأحد 08 أكتوبر 2023

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - سامح سيد:

التقى المرشح الرئاسي المحتمل، د. عبد السند يمامة، الأمين العام لمجلس النواب، أحمد مناع قبل قليل.

وتوجه يمامة لمجلس النواب لاستلام تزكيات أعضاء مجلس النواب لترشيحه للانتخابات الرئاسية.

وحصل يمامة على ٢٤ تزكية من أعضاء مجلس النواب عن حزب الوفد.

وأكد مصدر في مجلس النواب عدم توقيع تزكيات لصالح جميلة إسماعيل التي أكدت أنها تتواصل مع النائبات للحصول على تزكيات لخوض الانتخابات الرئاسية.

قرر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، التقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، الإثنين؛ الساعة ١٢ ظهرًا .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.

سوق مصراوى

مجلس النواب تزكيات النواب رئيس الوفد عبد السند يمامة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الزراعة: منظومة جمع وتدوير قش الأرز حافظت على البيئة وسدت جزءًا من فجوة الأعلاف
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

طوفان الأقصى.. ماذا يحدث في فلسطين؟ (تغطية خاصة)