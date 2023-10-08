طارق العوضي يُعلن تطوعه للدفاع عن فرد شرطة واقعة الفوج الإسرائيلي بالإسكندرية

كتب- محمد نصار:

أعلن طارق العوضي، المحامي، تطوعه للدفاع عن فرد الشرطة المتهم بواقعة الفوج الإسرائيلي بالإسكندرية.

وناشد العوضي، في بيان، عبر حسابه على فيس بوك، قبل قليل، زملائه كبار محاميي مصر وأساتذتها والنقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية والأحزاب وجمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان، إعلان تطوعهم جميعًا للدفاع عن فرد الشرطة المتهم.

كانت نشرت قناة إكسترا نيوز، نقلا عن مصدر أمني، أن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري.



وبحسب المصدر الأمني، أسفر ذلك عن وفاة 2 من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر حيث تم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.