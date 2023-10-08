رئيس لجنة انتخابات الأطباء: لن نسمح بأي تجاوزات
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتب - أحمد جمعة:
تصوير - إسلام فاروق:
قال الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء، إنه لن يسمح بأي تجاوزات خلال سير العملية الانتخابية التي تعقد يوم الجمعة المقبلة، من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، اليوم الأحد.
وأوضح عشوب أن اللجنة تلقت 140 ترشحا للنقابة العامة بين منصب النقيب العام، وأعضاء فوق وتحت السن، وممثلين للمناطق الجغرافية المختلفة.
سوق مصراوى
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل أنواع كابل USB لشحن الهاتف.. بأسعار تبدأ من 45 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
-
تغنيك عن صالون التجميل.. أفضل أدوات للتصفيف والعناية بالشعر بأسعارتفاصيل
-
أحدث موديلات الساعة الكلاسيكية للرجال في عام 2023.. بأسعار تبدأ منتفاصيل
فيديو قد يعجبك: