برلماني: صمت المجتمع الدولي سبب استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين

كتب- سامح سيد:

حذَّر النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، من التصعيد الخطير الجاري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، متهماً المجتمع الدولي بأنه وراء استمرار تدهور الأوضاع واستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أعمالها الإجرامية ضد الفلسطينيين.

وطالب الوليلي، في بيان له اليوم الأحد، المجتمع الدولي بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة، بألا يقف صامتاً ومتفرجاً أمام هذه الاعتداءات الإجرامية والخطيرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مستنكرًا وبشدة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين وعمليات القتل ضد المواطنين الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال.

وأضاف النائب: يجب على العالم كله بجميع دوله ومنظماته أن يعي ويدرك أن إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر عشرات السنين لن ينتهي إلا بتحقيق جميع المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني والتي تتمثل في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، محملاً سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذا التصعيد الخطير.

وتساءل النائب مجدي الوليلي: أين الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى مما يتم من عدوان سافر وغاشم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟ موجهًا التحية والتقدير للشعب الفلسطيني على صموده ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب النائب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني؛ خصوصًا من اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقًا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، محذراً من استمرار الوضع الراهن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبًا بضرورة تكاتف كل الجهود الإقليمية والدولية وكذلك توحيد رسائل المجتمع الدولي؛ للمطالبة بوقف تصعيد العنف الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة.