غطرسة الاحتلال.. برلماني: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في فلسطين

كتب- سامح سيد:

قال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، إن المجتمع الدولي مطالب بوقفة حاسمة ضد غطرسة الاحتلال مع الشعب الفلسطيني وتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في فلسطين، موضحًا أن الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية هو الدبلوماسية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني أن يعيش في دولة مستقلة من خلال اتفاق أوسلو للسلام.

وقال نائب رئيس حزب الوفد إن الوصول إلى حلول سياسية تحقق المعايير الدولية يتطلب العمل الجاد من الطرفَين الفلسطيني والإسرائيلي، وتنازل كل طرف لكي يخطو نحو السلام، موضحًا أن الدول لا تقام على الظلم وأكل الحقوق.

وأشار وهدان إلى أن ما حدث يوم السبت من انتفاضة فلسطينية هو رسالة قوية إلى حكومة اليمين المتطرف، معربًا عن تمنياته أن يكون القادم للعقلاء ودعاة السلام؛ لأنه لا مكان للتطرف ولا مكان للعنف؛ ولكن المساحة المتاحة هي السلام، كي يحيا الإنسان ونحد من حمامات الدم.

وقال نائب رئيس حزب الوفد إن انتهاكات الاحتلال ضد أشقائنا الفلسطينيين تقود المنطقة إلى مزيد من التوتر، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بوقفة حاسمة لوقف عدوان إسرائيل؛ خصوصًا أن التصعيد الإسرائيلي في غزة ينتهك كل قواعد القانون الدولي.