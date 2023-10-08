تعرف على محاولات تهريب المواد المخدرة بمطار القاهرة خلال سبتمبر

كتب- محمد عبيد:

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير عدد كبير من محاضر تهريب لمختلف أنواع الأقراص المخدرة القادمة من مختلف دول العالم مع ركاب من جنسيات مختلفة، وذلك قبل دخولها البلاد والاتجار بها وتحقيق مكاسب مادية.

ويستعرض "مصراوي" محاولات التهريب والتي جاءت كالتالي:-

ضبط رجال الإدارة الثانية بقيادة صبحي ربيع مدير الإدارة وايمن شملول نائب المدير راكباً مصرياً قادم من جدة علي الطائرة السعودية بحوزته ٤٤٠ قرصاً وشريطاً لعقار مدرج بجداول المخدرات ، تم الضبط بواسطة كل من سامي نبيل وامير محمود و مصطفي فريد مأموري الجمرك ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد مرسي فضل واحمد حسين ابو العلا وسامح سيد مدير الإدارة.

بينما قام رجال الإدارة الرابعة بقيادة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة وأحمد الحكش نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي ١١١ ضد راكب مصري قادم من باريس بحوزته أقراص لعقار بريجابالين المدرج بجداول المخدرات ، وتم الضبط بواسطة كل من محمود طلعت واسلام ماهر وأحمد عبد الوهاب وعبد الحليم عبدالمحسن مأموري الجمرك.

وقام رجال الإدارة الأولي بقيادة مصطفي الجندي مدير الإدارة ومحمود عبد النبي نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركي أرقام ١١٢ و ١١٤ ، ضد راكبين الأول أجنبي قادم من روما علي الطائرة الإيطالية بحوزته أجهزة وعبوات بهم زيت الماريجوانا المخدر ، والثاني مصري قادم من جدة علي الطائرة السعودية بحوزته ٢٣٧ قرصاً لعقار مدرج بجداول المخدرات ، وتم الضبط بواسطة كل من محمود عبد المطلب ووليد جمال وجورج صفوت مأموري الجمرك.

تم تحرير المحاضر السابقة بعد العرض علي أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.