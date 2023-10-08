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غدا.. مؤتمر صحفى لمهرجان الموسيقى العربية 32 بالأوبرا

09:01 ص الأحد 08 أكتوبر 2023

دار الأوبرا المصرية

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كتب- محمد شاكر

تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمراً صحفياً في الواحدة والنصف، ظهر غد الاثنين 9 أكتوبر بالمسرح الصغير للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية التى يديرها المايسترو هانى فرحات وتقام فى الفترة من 24 اكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الإذاعية.

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دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر المسرح الصغير مؤتمر الموسيقي العربية

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