ملك الكولة عبد الله حلمي في حفل ياسمين الحربي بالأوبرا

كتب- محمد شاكر:

تقدم عازفة الهارب ياسمين الحربي حفل في الثامنة مساء الاثنين ٩ أكتوبر علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بمشاركة فرقة إبهار مصر وكورال المدرج و المطربة سماح إسماعيل.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من موسيقي أغاني الزمن الجميل والأغاني المعاصرة لكبار الموسيقيين منهم سيد درويش، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، جمال سلامة، هاني شنودة.

كما أعدت ياسمين مفاجأة في هذا الحفل وهي ظهور متميز لعازف الكولة الكبير عبدالله حلمي.

يذكر أن ياسمين الحربي مواليد عام ١٩٧٩، التحقت بمعهد الكونسيرفتوار في السابعة من عمرها ودرست الموسيقي الكلاسيكية وتخصصت في العزف على آلة الهارب وفي عام ١٩٩٦ تخرجت في كلية التربية الموسيقية بعد أن درست الاتى البيانو والعود، وفي عام ١٩٩٩ بدات رحلتها علي آلة الهارب حيث قدمت العديد من الحفلات الناجحة التي نالت استحسان النقاد والجمهور.

أسست فرقتها الموسيقية عام ٢٠٠٠ وفي فترة زمنية قصيرة أصبح للفرقة قاعدة جماهيرية كبيرة اهتمت بما تقدمة من أعمال مميزة شملت المؤلفات الكلاسيكية العالمية والموسيقي العربية التي أعادت صياغتها لتتناسب مع الة الهارب، بعدها اتجهت للعمل علي إعادة صناعة الهارب ذات الأصول المصرية وفي بداية عام ٢٠٠٤ قدمت أول ٨ آلات هارب من صناعتها الخالصة وقامت بتوفيرها للخرجين الجدد من الكونسيرفتوار لتساعدهم للحصول علي فرصة عمل وكانت مبادرة ناجحة ساعدت علي انتشار آلة الهارب.

قدمت العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية والمراكز الثقافية وذاع صيتها في هذا الوقت مما جعلها تشارك بالعزف مع كبار الفنانين منهم محمد منير الذى تشاركه جميع حفلاتة داخل وخارج مصر هذا إلى جانب العديد من حفلات استقبال الرؤساء بالتعاون مع وزارة الدفاع المصرية وتقديرا لها حرص العديد من وزراء دفاع الدول فرنسا، اليونان، العراق، لبنان ، قبرص ، الصين ، كوريا الجنوبية ، أمريكا وروسيا علي تكريمها تقديرا لها كسيدة مصرية مبدعة وقائدة لفرقتها، شاركت في العديد من احتفالات الدول بمناسبتها القومية منها الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا، المملكة العربية السعودية واليونان، حرصت علي تقديم حفلات دورية لأهل جنوب مصر في المعابد وعلي ضفاف النيل في الأقصر وأسوان وشاركت في افتتاح مسرح الدراما بدار الأوبرا الجديدة أكبر مدينة ثقافية وفنية في مصر الحديثة بالعاصمة الإدارية.