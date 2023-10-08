برلماني يكشف أكاذيب البرلمان الأوروبي ضد مصر

كتب- سامح سيد:

وجه النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى بالإسكندرية، انتقادات حادة إلى البرلمان الأوروبي بسبب بيانه عن الإنتخابات الرئاسية المصرية، مشيرًا إلى أن البيان مليء بالأكاذيب والشائعات ويمثل تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي المصري والقضاء المصري الشامخ.

وقال "الوليلي"، إن بيان البرلمان الأوروبي احتوى على مغالطات وأكاذيب فجة وأكبر دليل على ذلك أن حزب الشعب الجمهورى يخوض الانتخابات الرئاسية من خلال رئيسه المهندس حازم عمر رئيس الحزب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وبمجرد فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية كانت جميع الإجراءات الخاصة بترشح المهندس حازم عمر تسير طبقاً للدستور وقانون الانتخابات الرئاسية موجهًا تحية تقدير واحترام للهيئة الوطنية للإنتخابات التى تمارس دورها بكل حيادية ومهنية وموضوعية.

وأضاف أن التاريخ والواقع أكدا للعالم كله أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها والشعب المصرى يرفض وبشكل قاطع أي إملاءات خارجية من أى دولة أو مؤسسة فى العالم كله في شئونها الداخلية وفى شئون القضاء المصرى الشامخ والنزيه، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي يتخذ من ملف حقوق الإنسان، ذريعة لتشويه صورة الدولة المصرية والنيل من مؤسسات الدولة و يتغافل متعمدا أن الدولة المصريه ذات سيادة ودولة مؤسسات وعلي الجميع احترام ذلك.

وأعرب البرلماني عن أسفه الشديد لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى الذي تضمن أكاذيب حول وجود تضييقات ضد مرشحين محتملين للإنتخابات الرئاسية رغم تأكيد الهيئة الوطنية للإنتخابات بأنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة تجاه كل المرشحين في تلك الانتخابات والواقع العملى أكد صدق الهيئة الوطنية للإنتخابات مؤكداً أنه لاصحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى إستخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين مطالبا من البرلمان الاوروبي الاعتذار لمصر عما صدر عنه من أكاذيب وافتراءات وإشاعات.