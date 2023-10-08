رئيس "صحة الشيوخ": توجيهات الرئيس بمد العمل بـ "100 يوم صحة" تأكيد لإنسانيته

كتب- نشأت علي:

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد العمل بمبادرة 100 يوم صحة، تأكيد على النجاح الكبير للمبادرة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان، وإنسانية الرئيس السيسي.

وأوضح "مهران"، أن هذه المبادرة تشكل بادرة إيجابية في مسار توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين البسطاء وتخفيف العبء عنهم بإتاحة الخدمات العلاجية لكافة المواطنين.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، على أن الرئيس السيسي يعمل على توفير كافة الخدمات الصحية للشعب المصري بمختلف فئاته العمرية من خلال الكشف الطبي على المواطنين بالمجان في جميع المحافظات التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن 100 يوم صحة تعد نتاجا لخدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للتوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة لجميع الفئات المستهدفة.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن الدولة تعمل على تخفيف قوائم الانتظار وتخفيف العبء عن المرضى من خلال تقليل وقت الانتظار لإجراء العمليات على نفقة الدولة أو العلاج المجاني.