مساعدات للمصريين بالخارج.. حصاد "الهجرة" في أسبوع

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت وزارة الهجرة، حصاد نشاطها خلال الأسبوع الماضي، حيث تضمن العديد من اللقاءات ومساعدات قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج.

وتضمن التقرير:

1- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت الوزيرة على أهمية مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز"، حيث يعد مكاشفة أمام المصريين عن ما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الماضية تحت قيادة رئيس الجمهورية، وكذلك استعراض حجم التحديات التي واجهت الدولة المصرية، مشيرة إلى أن المؤتمر يبعث بالأمل في ما هو قادم من عمر الوطن تحت قيادة حكيمة تقدر قيمة الاستقرار والتنمية.

2- تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة إلى الجاليات المصرية حول العالم بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصار أبطالنا وجنودنا البواسل في ملحمة السادس من أكتوبر عام 1973، وقالت: "كل التحية لأبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر، وكل عام ومصر بقوة وسلام وأمان في ظل جيش يحميها وأبطال يذودون عنها .. وكل عام وأنتم بخير".

3- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد/ إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير بدائل للهجرة الآمنة. ورحبت الوزيرة بتعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين في ملف الهجرة وتوفير فرص التدريب والعمل الآمنة للشباب لمجابهة الهجرة غير الشرعية. وأشارت الوزيرة إلى جهود التعاون مع الجانب الألماني من خلال المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة، مؤكدة أن الدولة المصرية منذ 2016، لم يخرج منها أي مركب للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بالتغيرات الديموجرافية وتأثيرها في قضايا الهجرة، والتعاون مع دول الجوار للحد من المخاطر الناجمة عن مناطق الصراع وتوفير فرص العمل للشباب.

4- أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج استمارة إلكترونية لتسجيل من يرغب من الأطباء المصريين بالخارج في دعم المنظومة الصحية في مصر وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا. وأشارت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إلى لقائها مع د. خالد عبدالغفار وزير الصحة بمدينة العلمين الجديدة، والذي بحث طلبات الأساتذة الأطباء المصريين بالخارج وإمكانية استفادة وزارة الصحة من وجودهم بالإجازات لدعم المجال الصحي في مصر، حيث تم الاتفاق على أن يتم موافاة وزارة الصحة بأسماء الأطباء المصريين وتخصصاتهم في مختلف مجالات التعاون التي أعربوا عن رغبتهم إفادة وطنهم بها، لدعم المنظومة الصحية بمصر بخبراتهم التي اكتسبوها بالخارج، لدعم الفئات الأكثر احتياجا. وأضافت السيدة الوزيرة أنه قد تم إطلاق الاستمارة الإلكترونية ليقوم الاطباء الراغبين في دعم المنظومة الصحية بمصر بالتسجيل بها عبر الرابط.. اضغط هنا

5- في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الثقافة، دعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أبناءنا المصريين في الخارج إلى المشاركة في الدورة الرابعة من مسابقة "المبدع الصغير" والتي تنظمها وزارة الثقافة، وتأتي تحت رعاية السيدة الفاضلة "انتصار السيسي" قرينة رئيس الجمهورية، والتي انطلقت بدءًا من 1 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 31 ديسمبر 2023. وقالت الوزيرة إن ذلك جاء في إطار تنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر الرابع للمصريين في الخارج. وأوضحت الوزيرة أن توصيات المحور الثقافي للمؤتمر والذي تم دعوة السيدة وزيرة الثقافة كمتحدثاً رئيسياً خلاله، قد خلُصت إلى دعم التعاون المشترك لتعزيز الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج من خلال المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، ومسابقة "المبدع الصغير"، وتخصيص فرع للمصريين بالخارج لتعزيز الهوية لديهم، وكذا برنامج لاكتشاف المواهب بين المصريين بالخارج وتنميتها وإجراء فعاليات التحكيم عن بُعد.

6- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بكلمة مسجلة في الاحتفال بمرور 35 عامًا على إنشاء مؤسسة Coptic Orphans "كوبتك أورفانز" تحت شعار "من جيل إلى جيل". وتقدمت الوزيرة بخالص الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة من مؤسسة "Coptic Orphans". وأشادت الوزيرة بدور مؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة الراهنة وعملها جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق والقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وأهمية الدور التي تقوم به مؤسسة "Coptic Orphans" على وجه التحديد، في ظل الاحتفال بمرور 35 عامًا على إنشائها، والتي تركز على بناء الإنسان ورعاية الأطفال الأيتام خاصة في مجال التعليم، ونقل الخبرات بين من ينتهي من مراحل التعليم العالي لأجيال جديدة من المحتاجين لتستمر مسيرة الخدمة، وتتسم بالاستدامة من خلال الربط بين شباب مصر في الخارج والداخل ونزولهم إلى قرى الصعيد وتحديدا في محافظات المنيا وأسيوط وقنا، لتقديم دورات تدريبية وتأهيلية للأطفال الأيتام والفتيات المهمشات ومساندتهم، وتعزيز تمكين المرأة في الصعيد، وهو ما يتسق مع استراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي.

7- احتفلت وزارة الهجرة مع أبناء المصريين بالخارج، باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية لأبناء المصريين بالخارج. وقد دعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أبناء المصريين بالخارج بالاحتفال بشكل مختلف هذا العام بذكرى انتصار أكتوبر، بتسجيل فيديو لمدة دقيقة أو دقيقة ونصف الدقيقة لأغنية وطنية احتفالا بهذه المناسبة العظيمة وبأبطال قواتنا المسلحة، مما لاقى قبولًا كبيرًا لدى أبنائنا بالخارج، وأكدت الوزيرة أن أبناء مصر بالخارج يكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم ويحرصون على تربية أبنائهم على حبه، ويصرون على التحدث معهم باللغة العربية، وهذا من نستهدفه من خلال المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وخصوصا بالمرحلة الثانية.

8- أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها بإجراء حوار لمجلة "الدبلوماسي" مع السيدة/ ميساء جيوسي، ووصفته سيادتها بأنه كان حوارًا ثريًا تناولت فيه كل ما يشغل بال الجاليات المصرية في الخارج في أكثر من مجال وقطاع، كما صدر الحوار اليوم في العدد الجديد من مجلة الدبلوماسي في ذكرى اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، ومتاح على الرابط التالي.. اضغط هنا فى ذكرى اليوبيل الذهبى.

9- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، د. باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة "إكسبو ريبابليك"، لبحث توفير الدعم والترويج للعقار المصري بالخارج في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وشركة "إكسبو ريبابليك" لتنظيم المعارض، بشأن التعاون في الترويج للعقار المصري وتنظيم المعارض العقارية بالخارج. وأكدت الوزيرة أن هناك اهتماما بالغا من القيادة السياسية بالمصريين المقيمين بالخارج، والتوجيهات الخاصة بزيادة الترويج الخارجي لفرص الاستثمار العقاري المتوفرة في مصر، كما أن الاستثمار العقاري يأتي على رأس اهتمامات المصريين بالخارج.

10- شارك د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، نيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في ختام فعاليات النسخة الثانية من نموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة الذي نظمه مركز بحوث ودراسات الهجرة التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية. وأعرب صابر في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن وزيرة الهجرة، تقدير الوزارة لجهود كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووحدة بحوث ودراسات الهجرة التي تمثل نموذجا متميزا يهدف لخلق جيل من المتخصصين في مجال الهجرة، والذي أصبح من أهم مجالات الاهتمام على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، بما يتوجب وجود عدد كبير من المتخصصين من الشباب بهذا المجال، ليتم بناء قدرتهم وتعريفهم بالمستجدات الدولية وجهود الدولة المصرية بمجالات الهجرة، كما استعرض سيادته خطط وجهود الدولة للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية بالداخل، بجانب تعزيز فرص الهجرة الآمنة والنظامية، عبر تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والبرامج التنفيذية بالوزارة.

11- أعلنت وزارة الهجرة أنه تمت إتاحة الدفع الإلكتروني من خلال كافة البطاقات البنكية الأجنبية من خارج جمهورية مصر العربية، وذلك تيسيرًا على المتقدمين لمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.