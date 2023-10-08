ناصف: نجحنا في التوسع بمفهوم تعليم الكبار خلال السنوات الأخيرة

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أكد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور محمد ناصف، أن الهيئة نجحت في التوسع بمفهوم تعليم الكبار خلال السنوات الأخيرة بعد حدوث الكثير من التحولات، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد قاصرًا على محو الأمية الهجائية بل امتد ليشمل العديد من أنماط الأمية الأخرى، مثل : محو الأمية البيئية، التي تهتم بغرس بعض المفاهيم والمهارات الخضراء التي تشجع الدارسين الكبار على المحافظة على البيئة من التلوث وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والبصمة الكربونية.

جاء ذلك في ورقة بحثية يقدمها الدكتورمحمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، خلال مشاركته في مؤتمر "إعداد المعلم وتدريبه ،في ضوء التوجه نحو التعليم الأخضر رؤى وأفاق مستقبلية"، بكلية التربية جامعة المنوفية خلال الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر الجاري بعنوان "آليات دمج التعليم الأخضر لدى الدارسين الكبار لتحقيق التنمية المستدامة".

ونوه ناصف، إلى أنه في إطار سعي الدولة ممثلة في القيادة السياسية الواعية التي تواصل الليل بالنهار من أجل إحراز تقدم ملموس وحقيقي يلامس حياة الناس ويحسن من جودة الحياة، تم تنفيذ العديد من المبادرات، ومنها مبادرة حياة كريمة، التي تحقق المدخل الكلي للتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وكذلك المشروعات التي تحافظ على البيئة وتحقق التنمية البيئة المستدامة مثل مشروع الهيدروجين الأخضر، ومشروع الأمونيا الخضراء وغيرها من المشروعات لتأكد الدولة تبني المدخل الكلي في التنمية المستدامة.

وأضاف، أن الورقة البحثية تهدف إلى تعرف مفهوم التعليم الأخضر وأهميته والفوائد التي يسعى إلى تحقيقها، وكذلك تعرف آليات دمج التعليم الأخضر في تعليم وتعلم الدارسين الكبار، حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من الآليات التنفيذية تمثلت في إعداد مناهج للدارسين الكبار في مجال محو الأمية تعكس المفاهيم الحديثة التي تساهم في دمج التعليم الأخضر والمحافظة على البيئة، بهدف تدعيم قدراتهم في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين والمتمثلة في العديد من القضايا مثل: الاحتباس الحراري، وتغيرات المناخ وأنماط الحياة غير المستدامة، والحاجة الملحة إلى التحول إلى الطاقة المتجددة، والاقتصاد القائم على المعرفة، والانفتاح على الطبيعة، وتطبيق عمليات التعليم والتعلّم في الهواء الطلق، والحفاظ على الحياة لجميع الأجيال القادمة كأحد أهم الأهداف التعليمية التي يسعى التعليم الأخضر إلى تحقيقها.

كما أوصت الدراسة بضرورة دمج التعليم الأخضر في برامج إعداد المعلمين والمبادرات والأنشطة التوعوية والتدريبية أثناء الخدمة من خلال الشراكة مع وزارة البيئة من أجل تقديم البرامج التوعوية وورش العمل للمعلمين.

وأوصت الدراسة - كذلك - بضرورة دمج التعليم الأخضر ضمن مناهج وبرامج التدريب لدى المتعلمين والمعلمين لزيادة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة لتحقيق التنمية البيئية المستدامة.