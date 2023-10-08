برلماني: مصر دولة ذات سيادة ولا نقبل وصاية الاتحاد الأوروبي

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تأييده الكامل لبيان مجلس النواب المصرى الذي رد على إدعاءات البرلمان الأوروبى، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر داعيًا الأخير لتركيز جهوده على الشأن الأوروبي والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات.

وأوضح "سويلم"، أن العديد من التقارير الدولية، وجهت انتقادات كبيرة للاتحاد الأوربي والذي يشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين والتى ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيب" فى حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.

وأعلن "سويلم"، رفضه التام لمحاولات البرلمان الأوروبي فرض الوصايا علي مصر مؤكدًا أن ذلك الاتحاد يتخذ من ملف حقوق الإنسان، ذريعة لتشويه صورة الدولة المصرية والنيل من مؤسسات الدولة ويتغافل متعمدًا أن الدولة المصريه ذات سيادة ودولة مؤسسات وعلى الجميع احترام ذلك.

وأشار إلي أن الاتحاد الأوروبي يتغافل الإنجازات التي حققتها مصر في ملف حقوق الإنسان وإصدارها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى ما يبدو أن

البرلمان الأوروبي لم يستوعب الدرس حتى الآن وأصدر بيانه الكاذب في محاولة فاشلة منه مثل كل محاولاته السابقة الفاشلة لتضليل الرأي العالمي عامة والرأي العام الأوروبي خاصة بشأن الانتخابات الرئاسية.

وشدد "سويلم"، على أن المشككين لن ينالوا من استقرار الدولة المصرية ومؤسساتها، ولن ينجحوا في محاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية التي يجرى الإعداد لها.