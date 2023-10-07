طوفان الأقصى.. سامح عاشور: مرحبا بالثأر الفلسطيني

كتب- محمد شاكر:

قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعضو مجلس الشورى، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": مرحبا بالثأر الفلسطيني.. إن ما يجرى الآن على الأرض الفلسطينية يشرح الصدر ويعيد الأمل في استرداد الأرض السليبة والمقدسات الإسلامية والمسيحية المدنسة بالاحتلال والحصار والقتل والتشريد، والاستقواء الصهيوني.

وأضاف "عاشور": "عاش كفاح الشعب الفلسطيني بكل فصائله، عاشت فلسطين عربية من النهر إلى البحر ولتسقط إسرائيل ومن هم وراء إسرائيل".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، عملية عرفت إعلاميا بطوفان الأقصى، تضمنت رشقات صاروخية كبيرة صوب مستوطنات ومدن الاحتلال “الإسرائيلي” والأراضي المحتلة.

ونفذت المقاومة، عمليات تسلل بحرية وبرية، حيث اقتحم العشرات من المقاومين مستوطنات الاحتلال بغلاف غزة وسيطروا على مناطق فيها، وسط اشتباكات مسلحة مكثفة.



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