آلاف التأييدات.. التفاصيل الكاملة لإجراءات ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية

رئيس الحملة الانتخابية للسيسي: لن أحجب نفسي من الإجابة عن أي استفسارات

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

عقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المؤتمر الصحفي الأول للحملة، اليوم السبت، للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنَّ الدستور حدّد شروط الترشح للمنصب الأكبر في البلاد وهو منصب رئيس الجمهورية.

وأضاف خلال المؤتمر الأول لإعلان تفاصيل إجراءات الترشح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه بالإضافة إلى الشروط العامة مثل الجنسية والسن، فهناك شرطًا بأنه من الضروري الحصول على تأييدات لا تقل عن ٢٥ ألف من المواطنين من ١٥ محافظة على الأقل وعلى الأقل ألف مواطن من كل محافظة أو ٢٠ نائبًا من مجلس النواب.

وتابع: أقبل آلاف المواطنين على إصدار التأييدات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.. واستجابة لرغبة المواطنين في معظم ميادين البلاد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن المرشح السيسي أجرى الكشف الطبي صباح اليوم، علاوة على تقديم الملف الخاص بالترشح.

واستطرد: وحصلنا على تزكية من ٤٢٤ نائبًا من نواب الشعب، وقدمنا عددًا لا يقل عن مليون و١٣٠ ألف تأييدا من المواطنين من جميع الفئات والأعمار والمحافظات.

وأشار رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إلى إنه سيتم تدشين موقعاً إلكترونيًا يعلن من خلاله جميع أنشطة الحملة، مضيفًا: سنعقد لقاءات جماهيرية ونخبوية ننتقل فيها في جولات ميدانية إلى الجماهير في كل محافظة.

وأضاف: "نستقبل في مقر الحملة من يريد التعرف على كل ما يتعلق بالحملة، وأتعهد ألا أحجب نفسي أو أي من فريقي من الإجابة على أي استفسار للصحفيين والإعلاميين".

وتابع: ستتخذ الحملة مقرات لها في المحافظات المختلفة، وستتيح للراغبين للانضمام للحملة عبر قنوات محددة سنعلنها عبر الصفحات الرسمية للحملة.

وقال إن الإناث مثلت الثلثين فيمن وقعوا نماذج تأييد الرئيس السيسي في الترشح، موضحًا أن الفئة الأعلى كانت بين الشباب.

وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم الفصل التام بين نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبين نشاط الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي، قائلا: "لا تداخل ولا اختلاط".

وأعلن أن أي مواطن يستطيع أن يكون عضوا بالحملة الخاصة بالمرشح الرئاسي، مشيرا إلى أن الحملة مستعدة للتواصل مع كافة حملات المرشحين الآخرين من أجل الخروج بمشهد انتخابي راقي يليق بمصر.

وقال: نستهدف أن نكون أمام حملة انتخابية غير نمطية بمشاركة كل أطياف الشعب المصري لنعيد لحمة ٣٠ يونيو.

وأعلن أنه ابتداء من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات جماهيرية ونخبوية للتعرف عن قرب عن خطة الحملة المستقبلية، مؤكدا أن الحملة في المقام الأول تستهدف الشباب.

وأعلن أنه سيتم عقد لقاءات مع النخبة والمفكرين والعلماء من أجل تكوين رؤية كاملة متكاملة خاصة بالحملة الانتخابية.

وقال محمود فوزي: اتعهد ألا أحجب نفسي وأيا من أفراد فريقي من الرد على أي استفسار وسيتم الإعلان عن الفعاليات.

وكشف رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم الإعلان في عواصم المحافظات عن أماكن الحملة مع إتاحة الفرصة للراغبين في الانضمام عبر قنوات واضحة.