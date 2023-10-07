الجيزة: رفع 2125 طن تراكمات ومخلفات خلال حملات موسعة بحدائق الأهرام

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واصلت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم حملاتها الموسعة وذلك في إطار خطة عمل يومية لتحسين مستوى النظافة بقطاع هضبة الأهرام.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الحملات والتي أسفرت عن رفع 2125 طنا من المخلفات والرتش بقطع الأراضي الفضاء والطرق من خلال 110 نقلات بمعدات وفرق هيئة النظافة خلال شهر.

وشهدت الجهود تنظيم ثلاثة حملات مكبرة يومياً لمتابعة حالة النظافة ورفع المخلفات وبإجمالي 42 طن مخلفات يومياً إلى جانب تنظيم حملات أسبوعية مكبرة تستهدف قطع الأراضي الفضاء والبؤر التي تم رصد تراكم للمخلفات بها والتي تصل إلى 250 طن مخلفات يتم رفعها بالحملة الأسبوعية الواحدة مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين حالة النظافة بقطاع حدائق الأهرام.

ووجهت محافظة الجيزة، حملاتها بعدد 9 قطع لرفع كافة المخلفات، وأكد محافظ الجيزة على مواصلة رصد حالة النظافة يومياً بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التي بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

وكلف المحافظ، هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضي الفضاء محل شكوى المواطنين، بالإضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

كما كلف راشد قطاع هضبة الأهرام بشن حملات على مدار اليوم لمواجهة كافة المخالفات والتعديات على الطريق العام من قبل المحال والمنشآت التجارية وتحقيق الانضباط بالشارع، مشدداً على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري حيالها.