رئيس الحملة الانتخابية للسيسي: مستعدون للتعاون مع جميع المرشحين للخروج بمشهد حضاري

كتب- إسلام لطفي:

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، إن الحوار الوطني الذي أطلق على مدى عام ونصف ما دار فيه من حوارات مثمرة في الثلاث محاور، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وصدرت عنه من توصيات لها أثر في تنشيط الحياة السياسية، وتحريك الأحزاب، والنتائج الإيجابية التي حققها الحوار الوطني.

وأضاف "فوزي"، خلال المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الحملة تود ان تتقدم بالتحية لكل راغبي الترشح وندعوهم الى خوض الانتخابات بشرف ينعكس على صورة مصر والحضارة المصرية، مؤكدا على أن الحملة على استعداد كامل للتواصل مع جميع المرشحين للوصول الى مظهر حضاري يليق بمصر.

واكد ان جميع محبي الرئيس السيسي ممن يرغبون في الانضمام إلى الحملة يستطيعون ان يعتبروا أنفسهم جزءًا من الحملة.

واكد رئيس حملة السيسي، ان الحملة تعمل حاليًا على إنشاء موقع إليكتروني تعلن من خلاله كافة أنشطة الحملة ورؤية المرشح الرئاسي.

واضاف: "نرحب بالأصدقاء الراغبين في التعرف على خطتنا الانتخابية"، مطالبًا من وسائل الإعلام أن تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأكد أن الحملة ستتواصل مع جميع الصحف لكي يعرف الجميع كافة الأخبار وسنعلن بشكل دوري على كافة الأنشطة، مؤكدًا على أن الحملة ترحب بكل جهد تقدمه الأحزاب في سبيل دعم مرشحنا الرئاسي..

وواصل: "سوف تعمل الحملة على توثيق الجهود المختلفة للوصول إلى أفضل النتائج، مؤكدًا على أن الحملة ألزمت نفسها بالأخلاق الحميدة ونحن نريد من الجميع ان يتحلى بالأخلاق.

وشدد على أن الحملة تفصل بشكل تام بين نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي والمرشح الرئاسي .