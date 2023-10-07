رئيس الحملة الانتخابية: فصل تام بين مهام "السيسي" مرشحًا ورئيسًا

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم الفصل التام بين نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبين نشاط الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي، قائلا: "لا تداخل ولا اختلاط".

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.

وأعلن أن أي مواطن يستطيع أن يكون عضوا بالحملة الخاصة بالمرشح الرئاسي، مشيرا إلى أن الحملة مستعدة للتواصل مع كل حملات المرشحين الآخرين من أجل الخروج بمشهد انتخابي راقي يليق بمصر.

وقال: نستهدف أن نكون أمام حملة انتخابية غير نمطية بمشاركة كل أطياف الشعب المصري لنعيد لُحمة 30 يونيو.

وأعلن أنه ابتداءً من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات جماهيرية ونخبوية للتعرف عن قرب عن خطة الحملة المستقبلية، مؤكدا أن الحملة في المقام الأول تستهدف الشباب.

كما سيتم عقد لقاءات مع النخبة والمفكرين والعلماء من أجل تكوين رؤية كاملة متكاملة خاصة بالحملة الانتخابية.

وقال محمود فوزي: اتعهد ألا أحجب نفسي وأيا من أفراد فريقي من الرد على أي استفسار وسيتم الإعلان عن الفعاليات.

وكشف رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم الإعلان في عواصم المحافظات عن أماكن الحملة مع إتاحة الفرصة للراغبين في الانضمام عبر قنوات واضحة.