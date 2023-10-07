رئيس الحملة الانتخابية للسيسي: الإناث أكثر من وقعوا نماذج تأييدات الترشح

رئيس الحملة الانتخابية: فصل تام بين مهام "السيسي" مرشحًا ورئيسًا

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الإناث مثلت نسبة الثلثين فيمن وقعوا نماذج تأييد الرئيس السيسي في الترشح، موضحًا أن الفئة الأعلى كانت بين الشباب.

وأضاف "فوزي" خلال أول مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أنَّ الدستور حدّد شروط الترشح للمنصب الأكبر في البلاد وهو منصب رئيس الجمهورية.

وأوضح أن بالإضافة إلى الشروط العامة مثل الجنسية والسن، فمن الضروري الحصول على تأييدات لا تقل عن 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل بحد أدنى 1000 مواطن من كل محافظة أو تزكيات 20 نائبًا من أعضاء مجلس النواب.

وتابع: أقبل آلاف المواطنين على إصدار التأييدات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، واستجابة لرغبة المواطنين في معظم ميادين البلاد أعلن السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن المرشح السيسي أجرى الكشف الطبي صباح اليوم، علاوة على تقديم الملف الخاص بالترشح.