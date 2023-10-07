رئيس حملة السيسي الانتخابية: حصلنا على 1.1 مليون تأييد و424 تزكية برلمانية

رئيس الحملة الانتخابية: فصل تام بين مهام "السيسي" مرشحًا ورئيسًا

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنَّ الدستور حدّد شروط الترشح للمنصب الأكبر في البلاد وهو منصب رئيس الجمهورية.

وأضاف "فوزي" خلال المؤتمر الأول لإعلان تفاصيل إجراءات الترشح للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه بالإضافة إلى الشروط العامة مثل الجنسية والسن، فهناك شرطًا بأنه من الضروري الحصول على تأييدات لا تقل عن 25 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة أو تزكيات 20 نائبًا من مجلس النواب.

وتابع: أقبل آلاف المواطنين على إصدار التأييدات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، واستجابة لرغبة المواطنين في معظم ميادين البلاد أعلن السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المرشح السيسي أجرى الكشف الطبي صباح اليوم، علاوة على تقديم الملف الخاص بالترشح.

واستطرد: حصلنا على تزكية من 424 نائبًا من نواب الشعب، وقدمنا عددًا لا يقل عن مليون و130 ألف تأييد من المواطنين من جميع الفئات والأعمار والمحافظات.

وكان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قد أجرى الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم السبت.