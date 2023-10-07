بث مباشر| انطلاق أول مؤتمر للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

رئيس الحملة الانتخابية: فصل تام بين مهام "السيسي" مرشحًا ورئيسًا

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمود بكار:

أطلقت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المؤتمر الصحفي الأول للحملة، للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من أمور.

وكان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أجرى الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم السبت، بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقباله المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة.

كما تقدم المستشار محمود فوزي، وأعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، بأوراق ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، أعلنت دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والإعلان عن الجدول الزمني حتى إعلان الفائز في الانتخابات يوم 16 فبراير القادم.