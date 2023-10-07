تضامنًا مع غزة.. قناة "الغد" تلغي حفل إعلان إعادة إطلاقها

كتب- محمد سامي:

أعلنت قناة "الغد" وقف جميع المراسم الاحتفالية الخاصة بانطلاقتها الجديدة، التي كانت مقررة في العاشر من أكتوبر الجاري، بما في ذلك الحملة الإعلانية بشوارع العواصم العربية، وكذلك الحملة الإعلانية على الشاشة، وعلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان صادر عنها اليوم السبت، نظرًا للتطورات المتصاعدة في غزة، والمفتوحة على جميع الاحتمالات، واحترامًا للحدث الفلسطيني وتضحيات أهل فلسطين.

كما قررت القناة إلغاء الاحتفال الذي كان سيُقام في مبنى القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، يوم العاشر من أكتوبر الجاري.

إلى جانب تأجيل جميع البرامج الجديدة المرتبطة بالانطلاقة الجديدة، على أن توظّف موارد القناة، لتغطية الحدث الاستراتيجي الكبير، الذي قامت به المقاومة الفلسطينية.

وأكدت القناة تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتضحياته، والتزامها بتغطية مهنية وحرفية، من دون أن تتحرج في إعلان انحيازها للإنسان وقضاياه العادلة.