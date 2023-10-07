لأول مرة.. هشام آمنة: دورة تدريبية عن إدارة المؤسسات الحكومية باستخدام أسلوب الكايزن

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام 2023/2024 غدًا الأحد الموافق 8/10/2023، بتنفيذ دورة تدريبية جديدة لأول مرة؛ وهي إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي والجودة والقضاء على الفساد والتي يستفيد منها 28 متدربًا.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية المستمرة في تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة؛ مما يتطلب تدريب كوادر المحافظات، وتأهيل صف ثانٍ من الشباب من خلال ذراعها التدريبية بسقارة، إيمانًا منها بأن التدريب هو إحدى أهم آليات تطوير المحليات، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأشار آمنة إلى أن الدورة تستهدف اكتساب المتدربين بتطبيق نظرية كايزن والتي تركز على فلسفة التحسين المستمر والمنهجي والتدريجي في الطريقة التي تتم بها الأمور، ولعمليات الإنتاج في العمل، فضلاً عن رفع مهارات التغلب على مقاومة التغيير، والتعرف على متطلبات التغيير المؤسسي الناجح، وإدارة التغيير وجعله كعنصر ناجح وحاسم في العمل، وكيفية تحسين الجودة بطريقة الكايزن اليابانية، والتعرف على طرق تحليل المشكلات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيتناول مفهوم منهجية التحسين المستمر، وأنواع أساليب التحسين، ومفهوم منهجية الكايزن ومظلتها وأدوارها المتنوعة، وفوائد تطبيقها، وكيفية التحسين والابتكار، وخطوات عملية التحسين المستمر، وأهم العناصر اللازمة لنجاحه، والنتائج المتوقعة من تطبيق الكايزن، وستتضمن الدورة استعراض نماذج وحالات عملية.

وكلف آمنة مركزَ التنمية المحلية للتدريب بسقارة بتنظيم دورة مجمعة لمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والمحافظات في الأسبوع التدريبي التاسع، وتتضمن الدورة التأهيلية الرابعة وتشمل محافظات بني سويف- قنا- أسوان- الوادي الجديد- السويس- الإسماعيلية)، والخامسة في محافظات (الإسكندرية- البحيرة- سوهاج- أسيوط) ، والسادسة (كفر الشيخ- المنيا- شمال سيناء- الشرقية- دمياط)، بالتنسيق مع وزارة الدفاع ومركز إدارة الأزمات بالوزارة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدورة تأتي في ضوء تكليفات الرئيس السيسي وتكامل الجهود المبذولة من الدولة للإسراع في إنشاء مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية على مستوى المحافظات، وفي إطار خطة التدريب التي ينفذها مركز التدريب بسقارة لتأهيل العاملين بمراكز السيطرة في جميع المحافظات وتستهدف الدورة ٦١ متدربًا من ١٥ محافظة، بالإضافة إلى الوزارة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات، وتقييم المخاطر، والفكرة العامة للشبكة الوطنية، والإمكانات والخدمات التي توفرها الشبكة، والمهام وأسلوب العمل المقترح للمركز، بالإضافة إلى إجراءات التأمين، وتكامل تطبيقات الشبكة الوطنية، والبنية التحتية للمركز، الشبكة الداخلية، والتعريف بمنظومة التحكم في الشاشات، ومفاهيم الطوارئ باللغة الإنجليزية، وموزع المهام اللا سلكي المطور، ومنظومة المؤتمرات المرئية، ويعقب فترة التدريب النظري تطبيق عملي بمراكز المحافظات استعدادًا للمرحلة التالية من التدريب؛ والتي تتضمن تأهيل لغة وتدريب محلي متقدم، ثم تأتي مرحلة التدريب الخارجي لأفضل العناصر، مؤكدًا استمرار تنفيذ دورات تدريب باقي مراكز المحافظات .

وأوضح آمنة استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في الأسبوع التدريبي التاسع من الخطة التدريبية للمحليات، في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات، حيث سيتم تنظيم دورة دمج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة، ويتم التدريب من خلال فريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، واتحاد البلديات الهولندي VNG بوصفه استشاري دعم تنفيذ البرنامج الذي ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، وتستهدف الدورة ٣٢ متدربًا.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن دورة دمج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة، تهدف إلى تدعيم مدخل التنمية بالمشاركة المجتمعية، حيث تتضمن الدورة تطبيقات عملية على تقدير الاحتياجات المجتمعية بالمشاركة، والتعريف بالاعتبارات المجتمعية وعلاقتها بمنظومة التخطيط المحلي، ومعايير تقييم الخدمات والرضا عنها، وكيفية الإعداد والتنفيذ لجلسات المشاركة المجتمعية، والتعريف أيضًا بأدوات المساءلة المجتمعية، وتعزيز إشراك المواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية، ووضع خطط لإشراك المواطنين ومناقشتها ومراجعتها من قِبل مجموعات العمل.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الأسبوع التاسع بخطة سقارة سيتضمن أيضًا تنظيم دورة برنامج إدارة المشروعات PMP والأجايل؛ ويستفيد منها ٣٦ متدربًا، لافتاً إلى أهمية تلك الدورة في رفع مهارات العاملين بالمحليات بكيفية إدارة المشروعات، واكتساب معلومات أكثر في مجال إدارة المشروعات مع دورة إدارة المشروعات الاحترافيةPMP ، وحصول خبرات أعمق من خلال الدورة لتزيد من قدرتهم إدارة المشروعات بكفاءة أعلى، وتُمكن مديري المشروعات من تعزيز معرفتهم وتنمية مهاراتهم الإدارية والقيادية، بالإضافة إلى التعرف على استراتيجيات ومنهجيات إدارة المشروعات وكيفية تطبيقها بفاعلية .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم استمرار دورة شبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني للأسبوع الثاني على التوالي، منوهاً بأن الدورة تستهدف زيادة وعي العاملين بكيفية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية ومنع الوصول إلى المعلومات المهمة والحساسة أو تغييرها أو إتلافها، وفهم المبادئ الأساسية لأمان البيانات.