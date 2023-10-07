من داخل مركز إدارة الأزمات.. توجيه عاجل من السيسي بشأن أحداث غزة
كتب- محمد سامي:
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف العام للأحداث من خلال مركز ادارة الأزمات الاستراتيچي، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
ووجه الرئيس السيسي، بحسب بيان اليوم السبت، بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع مزيد من التصعيد بين الطرفين.
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