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رئيس "الوفد" يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الإثنين المقبل

03:03 م السبت 07 أكتوبر 2023

المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة

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كتب- أحمد السعداوي:

قرر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، التقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بعد غدٍ الإثنين؛ الساعة ١٢ ظهرًا .

ومن المقرر أن يتحرك رئيس الحزب وسط الوفديين؛ قيادات وأعضاء، من مقر الحزب الرئيسي، الساعةَ الحادية عشرة ونصفًا، باتجاه مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تقدَّم بأوراق ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم السبت، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.

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