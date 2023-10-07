رئيس "الوفد" يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الإثنين المقبل
كتب- أحمد السعداوي:
قرر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، التقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بعد غدٍ الإثنين؛ الساعة ١٢ ظهرًا .
ومن المقرر أن يتحرك رئيس الحزب وسط الوفديين؛ قيادات وأعضاء، من مقر الحزب الرئيسي، الساعةَ الحادية عشرة ونصفًا، باتجاه مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.
جدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تقدَّم بأوراق ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم السبت، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل أنواع كابل USB لشحن الهاتف.. بأسعار تبدأ من 45 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
-
تغنيك عن صالون التجميل.. أفضل أدوات للتصفيف والعناية بالشعر بأسعارتفاصيل
-
أحدث موديلات الساعة الكلاسيكية للرجال في عام 2023.. بأسعار تبدأ منتفاصيل
-
تبدأ من 109 جنيها.. أسعار أحدث الساعات الذكية في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: