"حملة السيسي": تقدمنا بـ 424 تزكية ومليون و130 ألف توكيل
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كتب- طارق سمير:
أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه حصل على تزكية 424 من أعضاء مجلس النواب، ومليون و130 ألف توكيل شعبي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.
وتقدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2023- 2024، للهيئة الوطنية للانتخابات.
وحصل السيسي على "النجمة" كرمز انتخابي.
تستقبل اللجنة المُشكلة المرشحين في انتخابات الرئاسة أو وكلائهم القانونيين وتتلقى أوراق الترشح حتى 14 أكتوبر الجاري.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية تقام بالخارج أيام 10، و11، و12 ديسمبر بالداخل على أن تقام بالخارج أيام 1و2و3 ديسمبر المقبل.
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