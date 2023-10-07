رئيس الوزراء يُجري جولة تفقدية لعدد من مشروعات العاصمة الإدارية
كتب- مصراوي:
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، جولة تفقدية لعدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وتبدأ الجولة التفقدية لرئيس الوزراء بتفقد مشروعات المنطقة المركزية للأعمال والتي تضم 20 برجًا.
وكان شارك الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، والتي بدأت بعقد المؤتمر العام لمحاكاة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة"الإيسيسكو".
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