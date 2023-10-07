إعلان

BBC

رئيس الوزراء يُجري جولة تفقدية لعدد من مشروعات العاصمة الإدارية

02:13 م السبت 07 أكتوبر 2023

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، جولة تفقدية لعدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وتبدأ الجولة التفقدية لرئيس الوزراء بتفقد مشروعات المنطقة المركزية للأعمال والتي تضم 20 برجًا.

وكان شارك الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، والتي بدأت بعقد المؤتمر العام لمحاكاة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة"الإيسيسكو".

سوق مصراوى

الدكتور مصطفى مدبولي مشروعات العاصمة الإدارية رئيس الوزراء

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تغطية خاصة- طوفان الأقصى.. المقاومة الفلسطينية تشن حربًا على إسرائيل