في ذكرى انتصارات أكتوبر.. افتتاح فرعَي طوخ وقليوب بـ"جنوب الدلتا للكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

افتتح الدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، فرعَي طوخ وقليوب التابعَين لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، في إطار حرص قطاع الكهرباء على إضافة إنجازات التطوير وتحسين الخدمة.

يأتي الافتتاح تزامنًا مع احتفالات الذكرى الـ٥٠ لانتصارات أكتوبر.

وقام العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، يرافقه المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا، ولفيف من قيادات القابضة، وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بافتتاح المركزَين، حيث تمت الإشادة بالجهود المبذولة من قِبل الشركة؛ لتحسين الخدمة من حيث تطبيق الهوية البصرية الموحدة لمراكز الخدمة وقنوات تقديم الخدمة.. كما يجري إعداد خطة تدريبية يتم تنفيذها بالفروع تشمل جودة تقديم الخدمات ومهارات خدمة العملاء واللوائح والقوانين، والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة".

واستمع العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، إلى شرح تفصيلي من رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قال إنه تم إنشاء شباك خاص بهم مزود بشاشة لشرح الخدمات بلغة الاشارة كذلك تمكن الموظف بسهولة التواصل مع العميلكذلك تم التأكيد على أهمية خطة الصيانة والتحسين المستمر للشبكات وقياس الجهد لدى المواطنين باستمرار والخطوات المبذولة من أجل تقليل الفقد والعمل على انتهاء شكاوى المواطنين..