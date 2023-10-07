"التموين" تستعد لافتتاح 100 فرع جديد لـ"جمعيتي" قبل نهاية 2023

كتب- محمد سامي:

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لافتتاح نحو 100 منفذ تمويني، قبل نهاية العام الجاري 2023، ضمن المرحلة الـ4 من مشروع جمعيتي؛ ليصل إجمالي عدد المنافذ لمشروع جمعيتي إلى 8200 منفذ .

ويوفر مشروع جمعيتي، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية حتى الآن، نحو 24 ألف وظيفة، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المنافذ داخل القرى الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وكشف تقرير سابق لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح 8100 منفذ لمشروع جمعيتي خلال المراحل الأربع، ليصبح المتبقي تنفيذه خلال الشهرين المقبلين نحو 100 منفذ ضمن المرحلة الـ4، بالإضافة إلى المشاركة بمبادرة "حياة كريمة" بنحو 330 منفذًا لجمعيتي بإجمالي 990 فرصة عمل في 52 قرية، موزعة على 20 محافظة، وتم تنفيذ ذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتستهدف وزارة التموين تغطية القرى الأكثر احتياجًا وقرى المبادرة الرئاسية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، من خلال افتتاح منافذ تابعة لمشروع جمعيتي، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لمَن يرغب من البقالين التموينيين بالتحويل والانضمام إلى مشروع جمعيتي، ويجرى حاليًّا مراجعة طلبات المرحلة الخامسة من المشروع، وتم التوجيه إلى مديري المديريات بفحص الطلبات المقدمة، ومراجعة تقديم أصحابها المستندات المطلوبة، وحال استيفاء شروط التقدم يتم إجراء المعاينة المبدئية، ثم مراجعة استيفاء المنفذ الشروط؛ خصوصًا شرط المسافة والمتوسط ورخصة المنفذ ورخصة المبنى أو العقار.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه خلال الفترة المقبلة ستتم مراجعة جميع الطلبات المقدمة، ومدى مطابقتها شروط المعاينة المبدئية والنهائية، ليتم التوجيه للشركات بتوقيع العقود وتفعيل الماكينات بعد قيام المستوفين للشروط بعمل التشطيبات اللازمة لتدخل المنافذ المقبولة الخدمة قبل نهاية العام .