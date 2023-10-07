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BBC

"تاون جاس" توضح حقيقة قطع وضعف الغاز بحلوان

11:03 ص السبت 07 أكتوبر 2023

تاون جاس، الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي

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كتب- محمد صلاح:

قالت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إنه ورد إلى غرفة الطوارئ الرئيسية صباح اليوم السبت الموافق عدة بلاغات بانقطاع كلي وجزئي وضعف في الغاز لعدد من العملاء بمنطقة عرب راشد في حلوان.

وأضافت الشركة، في بيان، السبت، أنه على الفور تم توجيه ودفع فرق الطوارئ وتبين من المعاينة الأولية وجود محاولة سرقة للأجزاء المعدنية ومهمات الغاز الطبيعي بداخل منظم أحادي التغذية لهذه المنطقة مما تسبب في ورود البلاغات.

وأكدت الشركة أنه جارٍ حاليا التعامل مع الحالة في وجود فرق الطوارئ التي تم الدفع بها وسيتم إعادة ضخ الغاز مرة أخرى فور الإصلاح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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