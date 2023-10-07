بهتافات "بالستارة والصندوق".. توكيلات تأييد ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة تتوالى -صور

كتب- أحمد السعداوي:

خرجت أعداد كبيرة من شباب وأهالي مركز ومدينة وطوخ وقراها بمحافظة القليوبية؛ لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة.

خرج مواطنو مركز طوخ متجهين إلى مقر الشهر العقاري بمدينة قها، بأعداد كبيرة، مترجمين دعمهم وتأييدهم ترشح الرئيس السيسي؛ عبر تحرير توكيلات له.

وتحت شعار وهتاف "بالستارة والصندوق الناس أهيه يا ريس"، هتف الأهالي والشباب، قائلين إن ترشح الرئيس السيسي يأتي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، وجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية في كل أنحاء الجمهورية.

وقال أحد الأهالي إن حب المواطنين للرئيس السيسي ستعبر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ مضيفًا أنه أحد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة؛ معقبًا: موعدنا يوم الانتخابات لرد الجميل، حسب قوله.

وبسؤال أحد الموجودين خلال توجههم إلى مقر الشهر العقاري: "لماذا هتاف بالستارة والصندوق تحديدًا؟"، أجاب: "لنعبر بصدق وأمانة عن تقديرنا واختيارنا الذي يمليه علينا ضميرها؛ فلا أحد يراك وأنت تدلي بصوتك إلا الله، وضميرك هو رقيبك"؛ معقبًا: "الرئيس السيسي حمل أمانة المسؤولية تجاه الوطن في أصعب الأوقات وحارب الإرهاب وأهل الشر؛ ومن مسؤوليتنا كمواطنين تأييده لاستكمال البناء والإصلاح والتنمية".

جاء ذلك بمشاركة مواطني مركز طوخ وقراها بالقليوبية وأعضاء بحزب مستقبل وطن؛ أمانة مركز طوخ.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.