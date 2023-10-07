السيسي يجري الكشف الطبي استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية 2024
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كتب- محمد نصار:
أجرى المرشح الرئاسي المحتمل، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.
وكان في استقبال المرشح الرئاسي المحتمل، المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن عن اعتزامه الترشح لفترة رئاسية جديدة.
وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة منذ يومين.
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