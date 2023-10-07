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السيسي يجري الكشف الطبي استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية 2024

10:26 ص السبت 07 أكتوبر 2023
  • عرض 6 صورة
    السيسي يجري الكشف الطبي
  • عرض 6 صورة
    السيسي يجري الكشف الطبي
  • عرض 6 صورة
    السيسي يجري الكشف الطبي
  • عرض 6 صورة
    السيسي يجري الكشف الطبي
  • عرض 6 صورة
    السيسي يجري الكشف الطبي
  • عرض 6 صورة
    السيسي يجري الكشف الطبي
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كتب- محمد نصار:

أجرى المرشح الرئاسي المحتمل، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.


وكان في استقبال المرشح الرئاسي المحتمل، المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن عن اعتزامه الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة منذ يومين.

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