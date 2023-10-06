قيادي بـ"الصحة": 20% نسبة الحمل غير المرغوب فيه داخل مصر

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عباس، رئيس الإدارة المركزية لقطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة وضعت خطة جديدة فى ملف تنظيم الأسرة وأضافت مدخلات جديدة للملف، مضيفًا: هناك محاور ثابتة نعمل عليها بصفة دائمة مثل محور الإتاحة "إتاحة الخدمة" بتوفير الخدمة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى محور توفير وسائل تنظيم الأسرة، بتوفير الوسائل وتأمينها وإدخال وسائل جديدة مستحدثة، والمحور الثالث الجودة وهو كيفية تقديم الوسيلة بجودة عالية مجانا لكافة المنتفعات.

وأوضح عباس خلال لقائه ببرنامج "حياة سعيدة" على قناة النهار، أن هناك أكثر من 14 ألف رائدة ريفية تعمل بالوزارة، وينفذن زيارات منزلية للنساء فى المنازل، كما تقوم بالتواصل مع السيدات فى فترة النفاس لكي تحث المنتفعات على استخدام وسائل تنظيم الأسرة فى أسرع وقت حتى لا تدخل فى حمل غير مخطط له، مضيفا أنه تم تدريب هؤلاء الرائدات على أكمل وجه للقيام بعملهن بشكل أفضل للتوعية بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة التى توفرها الوزارة لهن.

وتابع: هدفنا تحسين الخصائص السكانية، عن طريق ولادة أجيال أصحاء خالى من الأمراض، وأن يتلقوا تعليما بشكل أفضل وأن يكون شاب منتج لبلده، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الأم، موضحا أن المباعدة بين ولادة الأطفال على أن تكون بين الطفل والآخر ما بين من 3 إلى 4 سنوات، تجنبنا ولادة أطفال خالية من الأمراض مثل الأنيميا والتقزم وغيرها.



وأكد أن محافظات أسيوط وسوهاج تشهد زيادة فى عدد المواليد وكذلك محافظة مرسي مطروح، وهذه المحافظات تشهد أقل استخداما لوسائل تنظيم الأسرة، وتمكن مشكلتهم الأساسية فى العادات والتقاليد والعزوة وتفضيل الذكور على الإناث.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان كان لها دور كبير جدا فى إدخال وسائل تنظيم أسرة جديدة بتكنولوجيا حديثة، حيث قامت الوزارة فى السنوات القليلة الماضية بإدخال اللولب الهروموني وثمنه يتخطي الـ1000 جنيه وتقوم الوزارة بتوفيره مجانا للسيدات داخل وحدات تنظيم الأسرة والمستشفيات، كما قمنا بإدخال اللولب الشجيري، كذلك الأقراص الأحادية قمنا بإدخال الجيل الثالث والرابع الأحدث، بالإضافة إلى الحقنة ذاتية الحقن التى تم إدخالها مؤخرا ويتم حاليا العمل على توزيعها على المحافظات، وأخيرا الكبسولة الغارزة التى توضع فى الذراع.

وتابع: الوزارة تقوم بجهود كبيرة فى ملف تنظيم الأسرة، من حيث توفير خدمات جديدة للمنتفعات للحث على استخدامها، حيث قمنا بتوفير خدمة تركيب اللولب ما بعد الولادة القيصرية.



وأكد الدكتور حسام عباس، أنه يوجد فى مصر نسبة كبيرة من الحمل غير المرغوب فيه أو غير المخطط، حيث بلغت نسبته حوالى 20%، حيث إن هناك سيدة من كل 5 سيدات حوامل كانت لا تريد ذلك الحمل.