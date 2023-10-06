200 فتاة بأزياء تراثية يضعن الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش

كتب- محمد شاكر:

شاركت 200 فتاة في احتفالية بالأزياء التراثية، تقدَّمها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمدينة العريش وذلك ضمن فعاليات ملتقى "أهل مصر"، والذي تُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وتحت إشراف المخرج أحمد السيد، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وشيوخ وعواقل سيناء، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وحرصت الفتيات على ارتداء أزيائهن التراثية المُجسدة لهوية محافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، فضلا عن مدن"حلايب والشلاتين وأبو رماد" بالبحر الأحمر، مطروح، أسوان.

وأعقب ذلك اجتماع المحافظ بمجموعة من أبناء شمال سيناء، من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وشيوخ وعواقل سيناء، حيث أشاد الحضور بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية من مشروعات تنموية بناءة متعددة المجالات على أرض سيناء.



يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بشمال سيناء، ضمن مشروع "أهل مصر"، للدمج الثقافي لسيدات وفتيات 6 محافظات حدودية هي مطروح والوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، إضافة للأسمرات من القاهرة، و يستمر الملتقى حتى 13 أكتوبر الجاري.



شملت الفعاليات لقاء تعريفيًا بالملتقى، تضمنت أهداف المشروع، وآليات التعامل لتحقيق الأهداف المرجوة، وآليات تعلم الفنيات للحرف اليدوية وكيفية شراء الخامات، والتسويق للمنتجات، بجانب تشجيع الورش والمنتجات المميزة للاستفادة منها مستقبلًا. جدير بالذكر أن المستهدف من البرامج التثقيفية والورش الفنية المتنوعة بالملتقى، التأكيد على التوعية بالتراث والثقافات المتنوعة للمحافظات الحدودية.



كما أقيم ضمن الفعاليات، في مدينة الشيخ زويد، لقاء عن أهمية العمل التطوعي، بالتعاون مع المحافظة ومؤسسة مصر الخير، بحانب زيارات ميدانية للمعالم التاريخية لتوثيق تراث شمال سيناء.

ويشمل الملتقى أيضًا فعاليات ثقافية متنوعة عن القضايا والتحديات التى تواجه المرأة فى الحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي.