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BBC

علاء وجمال مبارك يزوران ضريح الرئيس الأسبق في ذكري 50 عام على حرب أكتوبر ( صور )

09:31 م الجمعة 06 أكتوبر 2023
  • عرض 6 صورة
    علاء وجمال مبارك يزوران ضريح والدهما الرئيس الأسبق
  • عرض 6 صورة
    علاء وجمال مبارك يزوران ضريح والدهما الرئيس الأسبق
  • عرض 6 صورة
    علاء وجمال مبارك يزوران ضريح والدهما الرئيس الأسبق
  • عرض 6 صورة
    علاء وجمال مبارك يزوران ضريح والدهما الرئيس الأسبق
  • عرض 6 صورة
    علاء وجمال مبارك يزوران ضريح والدهما الرئيس الأسبق
  • عرض 6 صورة
    علاء وجمال مبارك يزوران ضريح والدهما الرئيس الأسبق
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زار علاء مبارك، وجمال مبار نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ضريح والده، لإحياء ذكرى الـ 50 لحرب أكتوبر.
وتحرص أسرة مبارك، منذ رحيله على فتح مقبرة الرئيس الأسبق في مناسبات نصر أكتوبر، واستقبال محبي الراحل، وقراءة القرآن على روحه.
وتواجد عدد من محبين الرئيس الأسبق في الضريح والتقطوا الصور مع نجلا الرئيس .

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