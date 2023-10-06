علاء وجمال مبارك يزوران ضريح الرئيس الأسبق في ذكري 50 عام على حرب أكتوبر ( صور )

زار علاء مبارك، وجمال مبار نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ضريح والده، لإحياء ذكرى الـ 50 لحرب أكتوبر.

وتحرص أسرة مبارك، منذ رحيله على فتح مقبرة الرئيس الأسبق في مناسبات نصر أكتوبر، واستقبال محبي الراحل، وقراءة القرآن على روحه.

وتواجد عدد من محبين الرئيس الأسبق في الضريح والتقطوا الصور مع نجلا الرئيس .