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نقيب الأشراف مهنئا بذكرى انتصارات أكتوبر: سطّرت أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب والجيش

08:06 م الجمعة 06 أكتوبر 2023

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وحرص نقيب الأشراف، خلال التهنئة بهذه المناسبة العزيزة على الشعب المصري، على تذكير المصريين بالدعاء لجميع الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وتوجيه التحية لأسرهم.

وأكد نقيب الأشراف، أن انتصارات أكتوبر سطّرت أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب المصري وقواته المسلحة وستظل علامة بارزة في تاريخها، مشيدًا بدور القوات المسلحة في تحقيق التنمية، ودورها الحاسم في استئصال جذور الإرهاب.

وطالب جموع المصريين بالتكاتف خلف قيادة مصر الحكيمة، والتصدي لأي محاولة لبث الشائعات وإحداث وقيعة بين أبناء الوطن.

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