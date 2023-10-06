أول دولة في العالم.. تتويج مصر بجائزة دولية الاثنين المقبل

كتب- محمد شاكر:

تنظم وزارة الصحة والسكان، احتفالية عالمية يوم الاثنين 9 أكتوبر، في منطقة الأهرامات بالجيزة، وذلك احتفاءً بجهود الدولة المصرية في مكافحة فيروس سي.من المقرر أن يتضمن الحفل تتويج مصر بجائزة "المستوى الذهبي" من منظمة الصحة العالمية، تقديرًا لهذا الإنجاز العظيم، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من فيروس سي.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان أن الحدث يأتي في الوقت الذي تستمر فيه مصر بجهودها المتواصلة في مجال الصحة العامة، والتي تشمل عدة مبادرات رئاسية، بارزة في مقدمتها المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وأشار إلى أن هذا الإنجاز الكبير في تاريخ مصر الصحي يعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الجهود التي بذلتها مصر في مكافحة فيروس سي، لافتًا إلى أن الالتزام القوي للدولة المصرية في هذا الشأن يستهدف في المقام الأول تحقيق الصحة للجميع.

وقال عبد الغفار: هذا الإنجاز يعد مؤشرًا قويًا على تلك النتائج الإيجابية التي حققتها جهود الدولة المصرية في مجال الصحة، موضحًا أن "فيروس التهاب الكبد الوبائي سي" كان له تأثيرًا كبيرًا على الشعب المصري لسنوات، حيث كان يهدد صحة الكبد وحياة الكثيرين من المرضى، الذين لم يكونوا قادرين على تحمل تكلفة العلاج العالية، ولكن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة العلاج مجانًا لجميع المواطنين المصابين بهذا الفيروس كان له أثر كبير في القضاء على هذا الفيروس في مصر خلال وقت قياسي.

في السياق ذاته، أشاد عبد الغفار بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق النجاح المصري وتصدير هذه التجربة إلى بعض الدول الأفريقية قائلاً: "تجربتنا في مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي سي لم تكن تقتصر على مصر فقط، بل تجاوزت حدودنا لتصل إلى عدد من الدول الأفريقية الصديقة، وهو جزء من التزامنا تجاه الأشقاء الأفارقة من أجل بناء مجتمع صحي قوي في القارة الأفريقية، إيمانًا من التزامنا بأن الصحة هي حق أساسي لجميع الأفراد، ونحن ملتزمون بدعم هذا الحق في كل مكان خاصة أن مصر ملتزمة بالعمل على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لعلاج مليون مريض إفريقي من فيروس سي، وتوسيع نطاق الجهود للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بالقارة الأفريقية، بما يضمن تحقيق الصحة والرفاهية لجميع المواطنين الأفارقة، لافتا إلى أن مصر تمكنت من توفير عشرات الآلاف من أدوية التهاب الكبد B وC لبعض البلدان الآسيوية التي تعاني من عبء التهاب الكبد الفيروسي.

يشار إلى أن الإصابات بـ"فيروس c" كانت تتسبب في وفاة ما بين 40 إلى 50 ألف شخص سنويًا، حيث استطاعت مصر وضع خطة متكاملة تشارك بها كافة الجهات والقطاعات المعنية، لتحقيق الوقاية وتوسيع نطاق التشخيص والوصول إلى العلاج، والتي نجحت في تشخيص وعلاج ما يقرب من 4 ملايين مريض بفيروس التهاب الكبدي سي في أقل من 5 سنوات.