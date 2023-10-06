حددتها الأرصاد.. طقس شديد الحرارة على هذه المناطق غدًا
كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا السبت الموافق ٧ أكتوبر، على أنحاء البلاد كافة.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه يسود يوم غدٍ السبت طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية وشمال الصعيد.
كما توقعت الهيئة أن يكون طقس غدا، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.
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