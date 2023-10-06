"خلل قاطع" و"آخر الشارع".. عرضان مسرحيان في ختام مهرجان نوادي المسرح



كتب- محمد شاكر:

يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، مساء اليوم الجمعة، عرضين مسرحيين لفرقة الأنفوشي المسرحية، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ30 "دورة الكاتب أبو العلا السلاموني"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "خلل قاطع"، من تأليف سلوى طارق، وفكرة وإخراج أسامة سعيد، ويعرض في تمام الساعة السادسة مساء، ويناقش المخرج به قضية فلسفية حول مفهوم العدل والمساواة، من خلال شقيقين "توأم" أحدهما من ذوي القدرات الخاصة، ويعيشان سويا في منزل واحد بعد موت والديهما، وكلا منهما يسعى إلى الكمال، ويحتد الصراع بينهما نتيجة نقاش حول الأبوين، ينتهى بانتحار الأخ الأصغر و تتصاعد الأحداث.

والعرض المسرحي الثاني يحمل عنوان "آخر الشارع" وهو من تأليف مؤمن عبده، وإخراج محمد نجله، ويعرض في تمام الثامنة مساء، ويناقش الهموم والتي تواجه الفنانين محبي المسرح في حياتهم المهنية، وكذلك سعيهم لتحقيق أحلامهم، إلى أن يظهر لهم من يرشدهم إلى الطريق، ويعقب العروض ندوة نقدية لمناقشة جماليات العرض فنيا.

والمهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتتكون لجنة التحكيم من الدكتور أحمد مجاهد رئيسا، الدكتور صبحي السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الموسيقار الدكتور طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مديرا ومقررا.

ويشارك بالمهرجان هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.